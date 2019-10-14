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РИА Новости

В Нижнем Новгороде школу закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

15:20 14.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекцией зафиксирована в школе №47 Нижнего Новгорода, учебное заведение закрыто на карантин, сообщили в понедельник РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Сообщения о заболевании учеников стали поступать 12 и 13 октября.
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"Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. При лабораторном обследовании материалов от больных в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы (возбудитель дизентерии – ред.). На пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что сейчас учебный процесс в школе №47 приостановлен – школа закрыта на карантин.
Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области, семеро учеников школы №47 госпитализированы в инфекционную больницу. "Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся анализы для выявления причин заболевания", - заявили в региональном Минздраве.
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