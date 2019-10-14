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РИА Новости

Автопроизводителям оплатят перевозку машин с Дальнего Востока в регионы

15:47 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПроизводство обновленного седана D класса Mazda 6 во Владивостоке
Производство обновленного седана D класса Mazda 6 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять нормативную базу, предполагающую на долгосрочной основе компенсацию автопроизводителям на перевозку машин, произведенных на Дальнем Востоке, говорится в перечне поручений по итогам Госсовета по развитию Дальнего Востока, прошедшего 4 сентября на ВЭФ.
"Обеспечить принятие нормативных правовых актов, предусматривающих на долгосрочной основе компенсацию затрат, связанных с перевозкой автомобилей, произведенных резидентами территории опережающего социально-экономического развития в городе Владивостоке, в другие регионы страны", - следует из документа.
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Проектом бюджета на следующую трехлетку до 2022 года на эти цели на 2020 год предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, что втрое больше по сравнению тем, что было выделено в 2019 году. Единственным получателем этой поддержки является СП Mazda Sollers, которое собирает на Дальнем Востоке три модели авто - Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9.
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АвтоВладимир ПутинВладивостокЭкономика
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