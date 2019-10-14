Жителей ДНР поздравили с Днем защитника Украины, запустив флаг в Донецк

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. В Киеве поздравили жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики с Днем защитника Украины, запустили 25-метровый флаг и ящик с письмами в сторону Донецка, сообщила в понедельник первый заместитель главы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

В понедельник на Украине отмечают День защитника. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии*, а также акция против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.

"Сегодня был сильный ветер в сторону Донецка и донбасские патриоты утром выехали в Марьинку, чтобы запустить в украинский Донецк поздравления с Днем защитника - 25-метровый флаг", - написала Герасимьюк на странице в Facebook

По ее словам, вслед за флагом был отправлен ящик с письмами, который должен открыться над Донецком.

"Ветер весело и сильно поднял флаг над заминированным полем и понес подарок в город - и сразу последовала пулеметная очередь… Когда я садилась в поезд на Киев, друзья сообщили, что получили из Донецка сигнал: флаг видят", - сообщила она.

Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.