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РИА Новости

Жителей ДНР поздравили с Днем защитника Украины, запустив флаг в Донецк

15:15 14.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Празднование Дня независимости Украины
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. В Киеве поздравили жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики с Днем защитника Украины, запустили 25-метровый флаг и ящик с письмами в сторону Донецка, сообщила в понедельник первый заместитель главы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.
В понедельник на Украине отмечают День защитника. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии*, а также акция против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.
"Сегодня был сильный ветер в сторону Донецка и донбасские патриоты утром выехали в Марьинку, чтобы запустить в украинский Донецк поздравления с Днем защитника - 25-метровый флаг", - написала Герасимьюк на странице в Facebook.
По ее словам, вслед за флагом был отправлен ящик с письмами, который должен открыться над Донецком.
"Ветер весело и сильно поднял флаг над заминированным полем и понес подарок в город - и сразу последовала пулеметная очередь… Когда я садилась в поезд на Киев, друзья сообщили, что получили из Донецка сигнал: флаг видят", - сообщила она.
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеУкраинская повстанческая армияДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоЛеонид КучмаВ мире
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