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РИА Новости

Совершившего теракт у здания британского парламента осудили пожизненно

15:13 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд приговорил к пожизненному заключению злоумышленника, совершившего теракт у здания британского парламента в августе прошлого года, говорится в вердикте центрального уголовного суда Лондона.
Утром 14 августа 2018 года легковой автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента. Как сообщили в полиции, перед этим машина наехала на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель — житель Бирмингема суданского происхождения Салих Хатер — был задержан. Два человека были доставлены в больницу, позднее их выписали. В июле этого года суд признал Катера виновным.
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
14 августа 2018, 14:16РИА Новости
СМИ опубликовали видео с места наезда автомобиля у парламента в Лондоне
Согласно принятому в понедельник решению суда, 30-летний Хатер проведет в тюрьме остаток жизни без права досрочного освобождения в течение первых 15 лет заключения.
На процессе Хатер отверг все предъявленные ему обвинения и заявил на слушаниях, что заблудился на улицах Лондона, возвращаясь домой после посещения суданского посольства. В посольстве подсудимый подавал документы для получения визы, чтобы посетить на родине больную мать.
Отвечая на вопрос, как он может объяснить свой запрос в интернет-поисковике относительно направления движения в сторону резиденции британского премьера, подсудимый сказал, что "пытался найти то, что мне знакомо".
Согласно материалам дела, автомобиль Хатера двигался со скоростью 32 мили в час, что только на две мили в час выше установленного в городе ограничения. При этом обвинение заявляло, что подсудимый намеревался убить как можно больше людей, а атака была преднамеренной и тщательно спланированной.
На процессе так и не удалось выяснить истинных причин, по которым Хатер совершил наезд на людей. Обвинение настояло на том, что попытка нападения на полицейских является связанным с терроризмом мотивом. На слушаниях участникам процесса были продемонстрированы видеозаписи с камер наблюдения, на которых автомобиль движется в сторону велосипедиста, сбивает его и направляется к барьеру, за которым находятся два полицейских.
Хатер родился в Судане, в 2010 году он получил убежище в Британии и британское гражданство после того, как заявил о пытках на родине из-за принадлежности к одной из политических групп. Он пытался поступить в университет в Ковентри, но провалил экзамены. В 2018 году он работал охранником.
В прошлом году 18 августа следствие предъявило Хатеру обвинения по двум пунктам, связанным с инцидентом в Вестминстере. Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт по трем причинам: метод нападения, выбор места (популярный у туристов объект) и предполагаемый выбор в качестве объектов нападения прохожих и полицейских.
Сотрудники сил специального назначения Франции в Страсбурге. 12 декабря 2018
12 декабря 2018, 16:26РИА Новости
Теракты в Европе в 2017-2018 годах
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