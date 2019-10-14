Кадыров: визит Путина в Эр-Рияд укрепит сотрудничество двух стран

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 14 октября 2019

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 14 октября 2019

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

"Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. Я благодарен Владимиру Владимировичу за включение меня в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - написал он в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что во время визита Путина в Саудовскую Аравию состоятся его встреча с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также двухстороннее заседание экономического совета. Кроме того, по итогам визита состоится подписание двусторонних документов.