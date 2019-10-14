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РИА Новости

Кадыров: визит Путина в Эр-Рияд укрепит сотрудничество двух стран

15:08 14.10.2019 (обновлено: 18:55 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 14 октября 2019
 Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 14 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. 14 октября 2019
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
"Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. Я благодарен Владимиру Владимировичу за включение меня в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что во время визита Путина в Саудовскую Аравию состоятся его встреча с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также двухстороннее заседание экономического совета. Кроме того, по итогам визита состоится подписание двусторонних документов.
"Уверен, что это историческое событие станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии", - добавил Кадыров.
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