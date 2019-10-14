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РИА Новости

Посольство США призвало провести День защитника Украины без насилия

15:05 14.10.2019
229
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Посольство США на Украине призвало украинцев провести празднования по случаю Дня защитника без насилия.
В понедельник на Украине отмечают День защитника. На этот день анонсирован ряд событий при участии националистов, среди которых марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии*, а также акция против применения "формулы Штайнмайера" в Донбассе.

"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Ситуация на УкраинеУкраинская повстанческая армияПетр ПорошенкоЛеонид КучмаСШАВ мире
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