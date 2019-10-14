Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T15:03Z
https://ria.ru/20191014/1559766254.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

В ЕР не поддержали отмену территориального коэффициента в ОСАГО

15:03 14.10.2019
835
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выступает против отмены территориального коэффициента, который используется при расчёте стоимости ОСАГО, заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция "Единая Россия") Алексей Изотов.
Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о дальнейшей либерализации "автогражданки" был внесен в Госдуму в июле. Он предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора - страховщики смогут самостоятельно определять тариф в его пределах. Вдобавок к этому лимит выплат за вред жизни и здоровью при ДТП с нынешних 500 тысяч рублей должен подняться до 2 миллионов, то есть до компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.
Выдача полисов ОСАГО
13 сентября, 05:35РИА Новости
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
"Считаем отмену территориального коэффициента преждевременной. Напомню, что сегодня для многих регионов с невысокой транспортной нагрузкой этот коэффициент составляет меньше единицы, что является, по сути, для водителя скидкой", - цитирует пресс-служба ЕР слова Изотова.
Он отметил, что в партии в целом положительно оценивают инициативу финансово стимулировать безаварийную езду. Но, по его словам, предлагаемый законопроект одновременно меняет слишком много параметров: увеличивается сумма возмещения вреда здоровья и жизни, отменяются территориальный коэффициент и коэффициент мощности, расширяется базовый коридор. Изотов подчеркнул, что действовать надо поэтапно. Кроме того, по мнению депутата, "практически невозможно" будет в новых условиях просчитать финансовые последствия таких серьезных изменений для конкретного водителя.
Оформление полисов ОСАГО и каско
4 сентября, 17:57РИА Новости
Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
"Наши опасения связаны с возможным увеличением стоимости полиса ОСАГО на 82% для жителей малых городов из-за отмены территориального коэффициента и расширения базового коридора", - отметил он.
Изотов напомнил, что законопроект, устанавливающий новые принципы автострахования, будет рассматриваться Государственной думой 15 октября.
Стоимость владения автомобилем в России
14 сентября 2016, 18:48РИА Новости
Сколько стоит звание автовладельцаСпециалисты PricewaterhouseCoopers определили стоимость владения новым легковым автомобилем, которая складывается из расходов на топливо, парковки, страховки, технического обслуживания, амортизации и другие. Насколько дорого обходится автомобиль в России – в инфографике Ria.ru.
202021
Обсудить 0
ОСАГОАвтоГосдума РФЕдиная РоссияЦентральный Банк РФЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о либерализации ОСАГО
РИА
Новости
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин предложил в виде исключения ускорить инвестирование средств ФНБ
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Лента
новостей
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Банковская карта платежной системы VISA
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
Киев
Посольство США призвало провести День защитника Украины без насилия
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния