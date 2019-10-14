В ЕР не поддержали отмену территориального коэффициента в ОСАГО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выступает против отмены территориального коэффициента, который используется при расчёте стоимости ОСАГО, заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция "Единая Россия") Алексей Изотов.

Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о дальнейшей либерализации "автогражданки" был внесен в Госдуму в июле. Он предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора - страховщики смогут самостоятельно определять тариф в его пределах. Вдобавок к этому лимит выплат за вред жизни и здоровью при ДТП с нынешних 500 тысяч рублей должен подняться до 2 миллионов, то есть до компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.

"Считаем отмену территориального коэффициента преждевременной. Напомню, что сегодня для многих регионов с невысокой транспортной нагрузкой этот коэффициент составляет меньше единицы, что является, по сути, для водителя скидкой", - цитирует пресс-служба ЕР слова Изотова.

Он отметил, что в партии в целом положительно оценивают инициативу финансово стимулировать безаварийную езду. Но, по его словам, предлагаемый законопроект одновременно меняет слишком много параметров: увеличивается сумма возмещения вреда здоровья и жизни, отменяются территориальный коэффициент и коэффициент мощности, расширяется базовый коридор. Изотов подчеркнул, что действовать надо поэтапно. Кроме того, по мнению депутата, "практически невозможно" будет в новых условиях просчитать финансовые последствия таких серьезных изменений для конкретного водителя.

"Наши опасения связаны с возможным увеличением стоимости полиса ОСАГО на 82% для жителей малых городов из-за отмены территориального коэффициента и расширения базового коридора", - отметил он.