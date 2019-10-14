В Испании выдали ордер на арест Пучдемона по обвинению в мятеже

В настоящее время Пудчемон живет в Бельгии. В эту страну он приехал в конце октября 2017 года, сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии парламентом автономного сообщества.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении и приговорены к штрафу. Таким образом, суд не согласился с прокуратурой, обвинявшей девять из двенадцати политиков в организации восстания.