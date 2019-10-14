Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:20Z
https://ria.ru/20191014/1559766120.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151324/81/1513248196_0:217:2757:1768_1036x0_80_0_0_a5b03df6f76f8cf0f7a1b8e24f613587.jpg
РИА Новости

В Испании выдали ордер на арест Пучдемона по обвинению в мятеже

14:59 14.10.2019 (обновлено: 16:20 14.10.2019)
4444
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 14 окт — РИА Новости. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.
Ордера выданы на основании обвинений в мятеже и растрате госсредств, говорится в сообщении суда.
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Вчера, 14:02Радио Sputnik
Каталонцы вышли на митинги против приговоров бывшим властям
В настоящее время Пудчемон живет в Бельгии. В эту страну он приехал в конце октября 2017 года, сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии парламентом автономного сообщества.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении и приговорены к штрафу. Таким образом, суд не согласился с прокуратурой, обвинявшей девять из двенадцати политиков в организации восстания.
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра
Вчера, 14:07РИА Новости
В Барселоне приговор каталонским политикам назвали несправедливым
115131043
Обсудить 1
ЖенералитетКарлес ПучдемонКаталонияМадрид (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Медведев заявил о расширении списка жизненно необходимых лекарств
РИА
Новости
Глава города Абакана Николай Булакин
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Знак Курение запрещено в Москве
Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Лента
новостей
Сотрудники офиса за работой
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Калининградец перевозил в своем теле почти 80 свертков с наркотиками
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Суд признал законным приговор программисту Котову за нарушения на митингах
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния