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РИА Новости

Число безработных россиян за неделю снизилось на 2,2%, заявили в Минтруде

14:59 14.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Число официально безработных россиян с 2 по 9 октября снизилось на 2,2% - до 647,75 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Со 2 по 9 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,2% и составила 647,75 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 72 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Амурской, Кировской, Курганской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской областях, Алтайском крае, Республике Марий Эл, Еврейской автономной области.
Рост численности безработных наблюдался в 11 регионах. Наибольший рост наблюдался в Севастополе, Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Мурманской области. Не изменилась численность безработных в Магаданской области и Республике Коми.
В ведомстве уточнили, что, по состоянию на 9 октября, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 91 962 человека.
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В пресс-службе Минтруда добавили, что 9 октября уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 9 октября работодатели заявили в органы службы занятости 1,71 миллиона вакансий.
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