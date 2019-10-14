Эксперт оценил подход к присуждению "нобелевок" по экономике

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подход Нобелевского комитета к присуждению наград по экономике отражает запросы в обществе на глобальные изменения, заявил РИА Новости генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

Ранее в понедельник стало известно, что премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире. Результаты исследований этих лауреатов значительно улучшили возможность бороться с бедностью на практике, пояснил Нобелевский комитет в своём заявлении.

"В последнее десятилетие лауреатами Нобелевской премии уже не первый раз становятся ученые, чьи работы имеют в том числе и социальную направленность. Например, в 2015 премия был присвоена за анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения, а в прошлом году - за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ", - сказал Лукашук.

"В принципе, подход Нобелевского комитета отражает запросы общества на изменения в мире. Безусловно, борьба с бедностью – один из вызовов, стоящих перед человечеством, и поэтому работы Банерджи, Дюфло и Кремера крайне актуальны: сейчас за чертой бедности живут более 1,3 миллиарда человек", - добавил он.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Премию каждый год вручает Королевская академия наук, ее сумма, как и сумма остальных премий, составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов). Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.