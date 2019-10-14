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РИА Новости
Война в Сирии

Сирию покинули еще 150 американских и других иностранных военных

14:54 14.10.2019
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© AFP 2019 / Martin BureauСолдаты армии США покидают военную базу в Ираке
Солдаты армии США покидают военную базу в Ираке
© AFP 2019 / Martin Bureau
ДАМАСК, 14 окт - РИА Новости. Порядка 150 военных международной коалиции покинули северо-восток Сирии в понедельник, передает гостелевидение Сирии.
"Около 150 американских и других иностранных военных покинули территорию Сирии, вылетев в Ирак с незаконно действующего аэродрома Рухейба/Робарийе в окрестностях города Маликия", - передает телеканал Syria TV.
В минувший четверг сирийское телевидение сообщило, что более 110 американских военных покинули Сирию через КПП Сималька и направились в Ирак.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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