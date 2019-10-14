Россия и Узбекистан до конца года намерены подписать новые документы по АЭС

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Ряд новых документов на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до конца года, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.

"Какие-то документы будут подписаны до конца года точно", - сказал он журналистам в понедельник.

"Переговоры непростые, потому что важно определиться с ценой. И они точно состоят из двух этапов. Все равно есть этап собственно проектирования, который во многом определит параметры и дальнейшего контракта", - отметил он.

Лихачёв указал на сложности, связанные с решением сразу двух вопросов. "Фактически мы решаем уравнение с двумя неизвестными: и договариваемся по проектным работам, и договариваемся собственно по исполнению этого проекта", - пояснил он.