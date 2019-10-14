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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Узбекистан до конца года намерены подписать новые документы по АЭС

14:53 14.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГлава Росатома Алексей Лихачев
Глава Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Ряд новых документов на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до конца года, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.
"Какие-то документы будут подписаны до конца года точно", - сказал он журналистам в понедельник.
"Переговоры непростые, потому что важно определиться с ценой. И они точно состоят из двух этапов. Все равно есть этап собственно проектирования, который во многом определит параметры и дальнейшего контракта", - отметил он.
Лихачёв указал на сложности, связанные с решением сразу двух вопросов. "Фактически мы решаем уравнение с двумя неизвестными: и договариваемся по проектным работам, и договариваемся собственно по исполнению этого проекта", - пояснил он.
"Я уверен, что мы найдем все решения до конца года, в одном, двух или трех контрактах это будет сделано - это уже вопрос отдельный", - заявил Лихачёв.
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