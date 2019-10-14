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РИА Новости

Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков ИГ*

14:53 14.10.2019 (обновлено: 15:07 14.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков террористической организации "Исламское государство"*, чтобы вовлечь США в конфликт на северо-востоке Сирии.
Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.

"Мы не вмешиваемся в еще одну войну между народами, которые воевали друг с другом последние 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных боевиков ИГ*, но они не захотели платить за это цену. "Пусть США платят", - сказали они. Курды могут освобождать некоторых из них, чтобы вовлечь нас (в конфликт - ред.)", - написал Трамп в Twitter.

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"Люди в самом деле думают, что нам нужно вступить в войну с членом НАТО, Турцией? Никогда не заканчивающиеся войны закончатся!", - добавил американский президент.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Трамп 7 октября заявил о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
Трамп на прошлой неделе сообщил, что США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ* из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, чтобы "убедиться, что они не сбегут". Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что военные США переправили оттуда в Ирак двух боевиков ИГ* из группы палачей, известных как "Битлз". Издание сообщало, что тюремных охранников переводят воевать на турецкий фронт.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) пока что контролируют все тюрьмы в зоне военной операции Турции, там находятся до 10 тысяч заключенных боевиков.
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