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РИА Новости

Владимир Путин и король Саудовской Аравии проводят переговоры в Эр-Рияде

14:50 14.10.2019 (обновлено: 16:21 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд проводят переговоры в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, на повестке дня - вопросы положения дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям.
В ходе переговоров, в частности, будет затронуто состояние и перспективы российско-саудовского сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культурно-гуманитарных обменов, военно-технического сотрудничества.
Ранее Путин, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300. Договоренность о поставках систем С-400 в королевство была достигнута еще в ходе первого в истории визита в Россию короля Саудовской Аравии в октябре 2017 года, однако контракт на поставки заключен не был. Тем не менее, сотрудничество в ВТС между государствами развивается, в частности, как сообщал РИА Новости в апреле источник в оборонно-промышленном комплексе, Саудовская Аравия начала получать российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году.
Важной темой станет взаимодействие в нефтяной сфере, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена на нефть "не задиралась выше целесообразного уровня", и с точки зрения поддержания уровня цен Москве и Эр-Рияду необходимо продолжать синхронизировать работу на международных энергорынках, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По итогам переговоров планируется подписание порядка 30 совместных документов - как межведомственных, так и коммерческих.
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