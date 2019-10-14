Владимир Путин и король Саудовской Аравии проводят переговоры в Эр-Рияде

Ранее Путин, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300. Договоренность о поставках систем С-400 в королевство была достигнута еще в ходе первого в истории визита в Россию короля Саудовской Аравии в октябре 2017 года, однако контракт на поставки заключен не был. Тем не менее, сотрудничество в ВТС между государствами развивается, в частности, как сообщал РИА Новости в апреле источник в оборонно-промышленном комплексе, Саудовская Аравия начала получать российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" в рамках контракта, подписанного в 2017 году.