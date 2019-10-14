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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" заявил о готовности строить АЭС в Саудовской Аравии вместе с США

14:47 14.10.2019 (обновлено: 14:56 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Решение по строительству АЭС в Саудовской Аравии можно ожидать в 2020-2021 году, Россия готова к кооперации в этом вопросе с американскими, европейскими, азиатскими компаниями, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
"Тендер идет, идет первая фаза. Поэтому мы прогнозируем принятие решения не раньше конца 2020-2021 года. Я думаю, еще минимум год пройдут эти предварительные консультации", - сказал Лихачев.
"Нам здесь комфортно работать, мы понимаем требования местного заказчика, думаю, что сами наши саудовские партнеры будут настроены на создание международного, комбинированного проекта, но не хочу здесь предвосхищать решения хозяев", - отметил он.
По его словам, в любом случае российская сторона будет действовать так, как будет предложено саудовским заказчиком.
"Мы готовы к кооперации в самом широком смысле - с американскими, европейскими, азиатскими компаниями - так или иначе на наших других объектах эта кооперация происходит", - подчеркнул Лихачев.
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