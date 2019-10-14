Узбекистан надеется на помощь России в создании учебников по русскому языку

ТАШКЕНТ, 14 окт - РИА Новости. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана намерено привлечь специалистов из России для подготовки новых учебников и учителей по русскому языку для общеобразовательных школ страны, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и посол РФ в стране Владимир Тюрденев обсудили сотрудничество в улучшении преподавания русского языка в школах республики.

"Узбекская сторона предложила с привлечением российских экспертов пересмотреть учебную программу и учебники русского языка, что позволило бы повысить качество образования по этому направлению", - говорится в сообщении.

По данным МНО, российской стороне было предложено провести тестирование учителей Узбекистана по русскому языку и по его результатам подготовить программу переподготовки педагогов. Шерматов и Тюрденев также обсудили возможности предоставления дополнительной русской художественной литературы тем школам, где преподавание ведется на узбекском языке.

"Было подчеркнуто, что узбекская сторона заинтересована в привлечение специалистов из России для переподготовки учителей русского языка в регионах страны", - добавили в министерстве.

В сентябре в Ташкенте состоялось первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Тогда заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов выступил с предложением об открытии новых филиалов вузов РФ, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", чтобы решить проблему дефицита преподавателей-русистов в стране.