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РИА Новости

Узбекистан надеется на помощь России в создании учебников по русскому языку

14:47 14.10.2019
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© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники
© Fotolia / xy
ТАШКЕНТ, 14 окт - РИА Новости. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана намерено привлечь специалистов из России для подготовки новых учебников и учителей по русскому языку для общеобразовательных школ страны, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
По данным пресс-службы, министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и посол РФ в стране Владимир Тюрденев обсудили сотрудничество в улучшении преподавания русского языка в школах республики.
"Узбекская сторона предложила с привлечением российских экспертов пересмотреть учебную программу и учебники русского языка, что позволило бы повысить качество образования по этому направлению", - говорится в сообщении.
По данным МНО, российской стороне было предложено провести тестирование учителей Узбекистана по русскому языку и по его результатам подготовить программу переподготовки педагогов. Шерматов и Тюрденев также обсудили возможности предоставления дополнительной русской художественной литературы тем школам, где преподавание ведется на узбекском языке.
"Было подчеркнуто, что узбекская сторона заинтересована в привлечение специалистов из России для переподготовки учителей русского языка в регионах страны", - добавили в министерстве.
В сентябре в Ташкенте состоялось первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Тогда заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов выступил с предложением об открытии новых филиалов вузов РФ, готовящих специалистов по направлению "русский язык и литература", чтобы решить проблему дефицита преподавателей-русистов в стране.
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По данным министерства народного образования Узбекистана, в настоящее время число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться.
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Владимир ТюрденевУзбекистанРоссияОбразование - Общество
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