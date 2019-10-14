ГОРКИ, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой и вранье.
Медведев пригрозил губернаторам неприятными последствиями за манипуляции со статистикой смертности: "Вранье это необходимо прекращать" pic.twitter.com/lynyJIJapa— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2019 г.
Таким образом глава правительства отреагировал на разъяснения глав регионов, касающиеся неточной статистики причин смертности в субъектах.
"По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Премьер предупредил, что если в дальнейшем кого-то из региональных руководителей поймают на манипуляциях со статистикой, то "последствия будут весьма и весьма неприятные".
Он также сообщил, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась в 49 субъектах, но в 36 регионах этот показатель, наоборот, вырос.