Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой

"По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.