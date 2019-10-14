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РИА Новости

Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой

14:45 14.10.2019 (обновлено: 16:50 14.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
ГОРКИ, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой и вранье.
Таким образом глава правительства отреагировал на разъяснения глав регионов, касающиеся неточной статистики причин смертности в субъектах.

"По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Премьер предупредил, что если в дальнейшем кого-то из региональных руководителей поймают на манипуляциях со статистикой, то "последствия будут весьма и весьма неприятные".
Он также сообщил, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась в 49 субъектах, но в 36 регионах этот показатель, наоборот, вырос.
Лесной пожар
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Обсудить 78
РоссияДмитрий МедведевЭкономика
Популярные комментарии
Он что хочет чтобы опять реальную статистику по путину показали? Уже показывали, на следующий день уволили и новую статистику показали.
14 октября, 14:53
ИРИван Русский
892613014
Я на прошлую «прямую» линию писал обращение как раз по этой теме.Достаточно сделать выборочный выезд на погосты и вот там,по датам на надгробиях,вся честная статистика.
14 октября, 16:05
Олег 84
10104902
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