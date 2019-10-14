Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T14:44Z
https://ria.ru/20191014/1559765189.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155976/48/1559764890_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_6905d56db4e3cfc15d27a1cbbc8b29bc.jpg
РИА Новости
РИА Наука

На МКС сломалась беговая дорожка для российских космонавтов

14:44 14.10.2019
924
© Фото : РоскосмосКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС
© Фото : Роскосмос
Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на беговой дорожке на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Космонавт Александр Скворцов проинформировал специалистов подмосковного Центра управления полетами о том, что бегать на российской дорожке на борту Международной космической станции (МКС) стало невозможно - полотно порвалось.
Сейчас на МКС имеются две беговые дорожки - российская БД-2, установленная в модуле "Звезда", и американская T2, находящаяся в модуле Tranquility.
Выход в открытый космос
11 октября, 01:12Хочу стать космонавтом
На борту МКС откроют первую российскую научную лабораторию
"Полотно рвется. На ней (беговая дорожка - ред.) бегать нельзя, оно уже здорово порвалось. Это шов на самом полотне", - сказал Скворцов специалистам. Трансляция переговоров ведется НАСА.
Специалисты ответили ему, что запасного полотна на станции нет.
Экипаж МКС ежедневно выполняет спортивные упражнения на бортовых тренажерах для поддержания физической формы. Скворцову специалисты взамен предложили выполнить занятия на велотренажере.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
4 октября, 21:57РИА Новости
НАСА назвало дату первого "женского" выхода в открытый космос
2011215
Обсудить 1
РИА НаукаЛука ПармитаноАлександр СкворцовКристина КукМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСА
Рекомендуем
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА
Новости
Международная космическая станция
Источник: улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Лента
новостей
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Международная космическая станция
"Роскосмос" договорился о запуске саудовского космонавта к МКС
Полиция
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Луна
Предприятие Роскосмоса планирует сдавать в аренду лунную базу с мини-АЭС
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Вид на Землю с Луны
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Николай Булакин
В МВД рассказали подробности гибели мэра Абакана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
Лента новостейМолния