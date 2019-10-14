Досрочные выборы после гибели мэра Абакана пройдут в течение полугода

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Досрочные выборы после гибели мэра Абакана Николая Булакина состоятся в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин.
Булакин погиб в понедельник в ДТП в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, его автомобиль вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р257 и врезался в препятствие. Булакин погиб на месте до приезда скорой. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с гибелью мэра. По словам главы Хакасии, гибель мэра - невосполнимая утрата для республики.
"По закону выборы должны пройти в течение полугода. Решение принимает представительный орган", - сказал Чуманин.
Булакина, которому было 66 лет, избрали главой администрации Абакана 29 апреля 1995 года. Переизбирался в апреле 1999, в марте 2004, в марте 2008, в сентябре 2013 и в сентябре 2018 годов. У него остались жена и две дочери.