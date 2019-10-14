Досрочные выборы после гибели мэра Абакана пройдут в течение полугода

Булакин погиб в понедельник в ДТП в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, его автомобиль вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р257 и врезался в препятствие. Булакин погиб на месте до приезда скорой. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с гибелью мэра. По словам главы Хакасии, гибель мэра - невосполнимая утрата для республики.