Голикова рассказала о производстве жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Порядка 68% препаратов из нового перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - отечественного производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее Медведев сообщил о том, что с 1 января 2020 г перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится еще на 23 позиции, до 758.
"Что касается перечня ЖНВЛП... из 758 позиций 516 позиций полностью соответствуют критерию отечественного производства, это 68%... 92 позиции, по данным Минпромторга, это упаковка, 12%. Остальные - это импортные лекарственные препараты", - сказала Голикова на совещании главы российского правительства с вице-премьерами.