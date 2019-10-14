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РИА Новости

Голикова рассказала о производстве жизненно необходимых лекарств

14:43 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Порядка 68% препаратов из нового перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - отечественного производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее Медведев сообщил о том, что с 1 января 2020 г перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится еще на 23 позиции, до 758.
"Что касается перечня ЖНВЛП... из 758 позиций 516 позиций полностью соответствуют критерию отечественного производства, это 68%... 92 позиции, по данным Минпромторга, это упаковка, 12%. Остальные - это импортные лекарственные препараты", - сказала Голикова на совещании главы российского правительства с вице-премьерами.
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