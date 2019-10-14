В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

"Законопроектом предлагается устранить данный пробел и включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим, при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации", - говорится в пояснительной записке