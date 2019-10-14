В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и депутат Юрий Кобзев.
"Законопроектом предлагается устранить данный пробел и включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим, при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации", - говорится в пояснительной записке
Авторы отмечают, что в условиях оказания скорой медицинской помощи определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий (согласие либо отказ от медицинского вмешательства) бывает крайне затруднительно ввиду ряда особенностей оказания скорой помощи.
"В случае принятия законопроекта, у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно", - подчеркивают депутаты.
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