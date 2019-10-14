Король и наследный принц встретили Путина у дворцового комплекса в Эр-Рияде

Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Королевский дворцовый комплекс в Эр-Рияде, где пройдут его переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль главы российского государства в сопровождении кавалерийского эскорта въехал в комплекс через парадный въезд. У входа во дворец президента встречали король и наследный принц. Поприветствовав друг друга, они поднялись на первый этаж и проследовали в Зеленый зал.