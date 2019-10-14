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РИА Новости

Король и наследный принц встретили Путина у дворцового комплекса в Эр-Рияде

14:32 14.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
 Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Королевский дворцовый комплекс в Эр-Рияде, где пройдут его переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль главы российского государства в сопровождении кавалерийского эскорта въехал в комплекс через парадный въезд. У входа во дворец президента встречали король и наследный принц. Поприветствовав друг друга, они поднялись на первый этаж и проследовали в Зеленый зал.
Королевский дворец "Аль-Ямама" - официальная резиденция короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде. По устоявшейся традиции он проводит в ней осенне-зимний период. Во дворце проходят заседания совета министров, официальные приемы и переговоры с международными делегациями. В дворцовом комплексе также располагаются Королевская администрация и Консультативный совет страны.
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Мухаммед бен СальманВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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