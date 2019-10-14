В Иране заявили о задержании главы новостного сайта

По его данным, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала "Амад Ньюз", через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за "антиреволюционную деятельность".