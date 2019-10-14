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РИА Новости

В Иране заявили о задержании главы новостного сайта

14:32 14.10.2019 (обновлено: 15:18 14.10.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании руководителя новостного портала по подозрению в антиправительственной деятельности, передает агентство IRNA.
По его данным, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала "Амад Ньюз", через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за "антиреволюционную деятельность".
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Отмечается, что он находился "под руководством разведки Франции и получал поддержку со стороны разведывательных служб США" и Израиля.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже.
При этом иранские СМИ, ссылаясь на заявление КСИР, не сообщают, каким образом им удалось задержать руководителя новостного портала.
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IRNAСШАПарижAssociated PressВ мире
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