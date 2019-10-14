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РИА Новости

Голикова: на обеспечение россиян лекарствами выделят 177 миллиардов рублей

14:31 14.10.2019
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© Depositphotos / Ai825Лекарства
Лекарства
© Depositphotos / Ai825
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ в 2020 году выделит 177 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года правительством предусмотрено 177 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то, что относится к компетенции федерального правительства", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством премьер-министра.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Голикова заявила о выделении дополнительных средств на борьбу с онкологией
По ее словам, порядка 60 миллиардов рублей будут направлены на лечение 12 высокозатратных нозологий и порядка 51 миллиарда рублей - на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в субъектах РФ.
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