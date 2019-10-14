Голикова: на обеспечение россиян лекарствами выделят 177 миллиардов рублей

"В целом на цели лекарственного обеспечения в бюджете 2020 года правительством предусмотрено 177 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, которые как раз связаны с обеспечением перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то, что относится к компетенции федерального правительства", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами под руководством премьер-министра.