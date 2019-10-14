В Белоруссии стартовали учения разведчиков стран ОДКБ "Поиск-2019"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специальные учения разведывательных подразделений стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2019" начались в Белоруссии, сообщили в понедельник журналистам в Объединенном штабе ОДКБ.

"Мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ в целях повышения их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению в регионах коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм и способов управления и ведения разведки", - сказал на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В ходе учений будут отработаны разноплановые задачи с задействованием практически всех видов разведки в интересах локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. Перебазирование военнослужащих стран ОДКБ в назначенные районы будет производиться, в том числе, ночью. Подразделения выполнят войсковую, специальную, радиоэлектронную, инженерную и артиллерийскую разведки.

Военнослужащие шести государств также отработают вопросы организации засад, блокирования незаконных вооружённых формирований и освобождения населённых пунктов.

Руководит учениями "Поиск-2019", которые завершатся 18 октября, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Игорь Король. Маневры проходят на полигонах Обуз-Лесновский, Домановский, Чепелево и Осиповичский в Белоруссии. В учениях принимают участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.