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РИА Новости

В Белоруссии стартовали учения разведчиков стран ОДКБ "Поиск-2019"

14:30 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Белоруссии демонстрирует работу системы радиоэлектронной разведки
Военнослужащий армии Белоруссии демонстрирует работу системы радиоэлектронной разведки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Белоруссии демонстрирует работу системы радиоэлектронной разведки. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специальные учения разведывательных подразделений стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2019" начались в Белоруссии, сообщили в понедельник журналистам в Объединенном штабе ОДКБ.
"Мы уделяем особое внимание системе подготовки разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ в целях повышения их оперативной совместимости при выполнении задач по предназначению в регионах коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм и способов управления и ведения разведки", - сказал на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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В ходе учений будут отработаны разноплановые задачи с задействованием практически всех видов разведки в интересах локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. Перебазирование военнослужащих стран ОДКБ в назначенные районы будет производиться, в том числе, ночью. Подразделения выполнят войсковую, специальную, радиоэлектронную, инженерную и артиллерийскую разведки.
Военнослужащие шести государств также отработают вопросы организации засад, блокирования незаконных вооружённых формирований и освобождения населённых пунктов.
Руководит учениями "Поиск-2019", которые завершатся 18 октября, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по боевому управлению генерал-майор Игорь Король. Маневры проходят на полигонах Обуз-Лесновский, Домановский, Чепелево и Осиповичский в Белоруссии. В учениях принимают участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.
Специальные учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ "Поиск-2019" проводятся в рамках совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2019".
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