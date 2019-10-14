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РИА Новости

Медведев попросил Силуанова передать привет новой и экс-главе МВФ

14:26 14.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ
 Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который вскоре посетит Вашингтон, передать привет новой главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой и экс-главе МВФ Кристин Лагард.
Ожидается, что Силуанов вскоре посетит Вашингтон, где пройдет ежегодная встреча советов управляющих группы Всемирного банка и МВФ, в рамках которой состоится встреча "финансовой двадцатки".
"Привет там передавайте. Новому руководителю, главе МВФ Кристалине Георгиевой, с которой встречались на различных форматах, и, естественно, Кристин Лагард, которая уходит в Европейскую, так сказать, центральную банковскую систему", - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
"Хорошо", - пообещал Силуанов.
Георгиева официально избрана главой МВФ на пять лет с 1 октября 2019 года. Лагард, которая ранее занимала этот пост, устранилась от исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка.
Глава МВФ Кристалина Георгиева
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Кристалина ГеоргиеваДмитрий МедведевАнтон СилуановКристин ЛагардМВФРоссияВ мире
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