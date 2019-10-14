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РИА Новости

Кудрин: российская экономика пока не может перепрыгнуть потолок роста в 2%

14:26 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рост российской экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году - 2%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Больше всего вопросов к прогнозу, который сегодня представлен. И прежде всего, к темпам экономического роста... В следующем году прогноз не более 1,5%, то есть на уровне потенциала экономического роста", - сказал Кудрин.
По прогнозу правительства, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7%, а в 2021 году достигнет 3,1%.
"Прыжок с 1,7% к 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым. Мы считаем, не будет такого роста", - продолжил глава Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
29 сентября, 14:34РИА Новости
Кудрин заявил, что нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей
"Считаем, что потенциал экономического роста сейчас оценивается от 1,5% до 2%. То есть это наш такой потолок в условиях нынешних институциональных мер качества государственного управления, и он пока не будет, скорее всего, превышен", - добавил Кудрин.
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Алексей КудринГосдума РФРоссияЭкономика
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