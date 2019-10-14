Кудрин: российская экономика пока не может перепрыгнуть потолок роста в 2%

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рост российской экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году - 2%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Больше всего вопросов к прогнозу, который сегодня представлен. И прежде всего, к темпам экономического роста... В следующем году прогноз не более 1,5%, то есть на уровне потенциала экономического роста", - сказал Кудрин.

По прогнозу правительства, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7%, а в 2021 году достигнет 3,1%.

"Прыжок с 1,7% к 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым. Мы считаем, не будет такого роста", - продолжил глава Счетной палаты.