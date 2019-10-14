Курды забрали с собой пленных террористов при отступлении, заявили в Турции

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) при отступлении забрали с собой террористов группировки ИГ*, содержавшихся в тюрьме в зоне турецкой операции, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.
"По боевикам ИГ* есть проблемы с тюрьмой, и мы стараемся делать все, что можем. В регионе есть единственная тюрьма, где содержались боевики ИГ*. Мы видели, что, уходя, YPG очистили тюрьмы и взяли боевиков с собой. У нас документальные доказательства этого, фотографии. Мы рассказываем об этом нашим коллегам и союзникам. Не нужно верить СМИ, которые распространяют слухи", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.