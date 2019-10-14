Курды забрали с собой пленных террористов при отступлении, заявили в Турции

"По боевикам ИГ* есть проблемы с тюрьмой, и мы стараемся делать все, что можем. В регионе есть единственная тюрьма, где содержались боевики ИГ*. Мы видели, что, уходя, YPG очистили тюрьмы и взяли боевиков с собой. У нас документальные доказательства этого, фотографии. Мы рассказываем об этом нашим коллегам и союзникам. Не нужно верить СМИ, которые распространяют слухи", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.