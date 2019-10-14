Во США медведь забрался в дом, пока владелец был на втором этаже

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В штате Флорида (США) медведь забрался в дом, пока владелец Шон Уорли был на втором этаже, В штате Флорида (США) медведь забрался в дом, пока владелец Шон Уорли был на втором этаже, сообщает UPI.

Житель города Саут-Апопка рассказал, что весь день работал на втором этаже дома, а спустившись на первый, заметил отпечаток большой когтистой лапы на стеклянной двери. Сын Шона, вернувшийся примерно в это же время, обратил внимание на беспорядок и предложил проверить записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что в дом приходил медведь — побродил по кухне, посмотрел, что есть на обеденном столе, а потом спокойно вышел.