Во США медведь забрался в дом, пока владелец был на втором этаже

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В штате Флорида (США) медведь забрался в дом, пока владелец Шон Уорли был на втором этаже, сообщает UPI.
Житель города Саут-Апопка рассказал, что весь день работал на втором этаже дома, а спустившись на первый, заметил отпечаток большой когтистой лапы на стеклянной двери. Сын Шона, вернувшийся примерно в это же время, обратил внимание на беспорядок и предложил проверить записи с камер видеонаблюдения.
Выяснилось, что в дом приходил медведь — побродил по кухне, посмотрел, что есть на обеденном столе, а потом спокойно вышел.
Шон сказал, что теперь он установит специальный замок для защиты жилья от вторжения зверей. "Случай, конечно, вышел забавный, но не хотелось бы, чтобы медведь вернулся", — добавил он.
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