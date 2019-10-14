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РИА Новости

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

14:16 14.10.2019 (обновлено: 14:17 14.10.2019)
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© AP Photo / Gero BreloerКоролева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию
© AP Photo / Gero Breloer
ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.
"Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Елизавета II.
"Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС", - добавила она.
Речь королевы посвящена внутренней повестке. Монарх заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие наукоемких отраслей, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность британской армии. Значительная часть выступления была посвящена, как обещал ранее премьер Борис Джонсон, планам правительства решить социальные проблемы.
"Правительство поддержит и укрепит положение национальной системы здравоохранения NHS, предложит шаги для реформирования системы социальной помощи в Англии", - сказала королева.
Правительство намерено реформировать и правоохранительную систему. В частности, сказала Елизавета II, кабинет министров предложит парламенту ряд законов, которые позволили бы "самым опасным преступникам дольше находиться в заключении, что лучше соответствовало бы тяжести совершенных преступлений". В числе планируемого - усиление борьбы с преступниками-иностранцами, с особо тяжкими преступлениями и расширение полномочий полиции. Королева также подтвердила прежние заявления премьера об увеличении финансирования полиции.
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BrexitЕлизавета IIЕвросоюзВеликобританияВ мире
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