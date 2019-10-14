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РИА Новости

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 53 человек

14:16 14.10.2019 (обновлено: 14:59 14.10.2019)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна "Хагибис", Япония. 14 октября 2019
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 53 человек, передает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 47 погибших.
По подсчетам агентства, в понедельник число жертв стихии возросло до 53. Поисково-спасательные операции в районах, подвергнувшихся наводнениям и оползням, продолжаются.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередачи.
Около 135 тысяч жилищ в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения и около 100 тысяч - без электричества. Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря и к оползням.
Тем временем, постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.
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