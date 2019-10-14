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РИА Новости

Саудовской Аравии подарят камчатского кречета в ходе визита Путина

14:14 14.10.2019
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© Fotolia / Steve BylandКречет
Кречет
© Fotolia / Steve Byland
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российская сторона в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне камчатского кречета, сообщили в российской делегации журналистам.
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Отмечается, что птицу специально подбирали, чтобы она была внешне красива. "Это девочка. При рождении глава Минприроды дал ей имя Альфа", - рассказал собеседник.
При этом он отметил, что право выбрать постоянное имя предоставят саудовской стороне. Как рассказали, птица охотится в воздухе на других пернатых. "Она сильная и страшная", - заключил собеседник.
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Владимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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