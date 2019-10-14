Саудовской Аравии подарят камчатского кречета в ходе визита Путина

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Российская сторона в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне камчатского кречета, сообщили в российской делегации журналистам.

Отмечается, что птицу специально подбирали, чтобы она была внешне красива. "Это девочка. При рождении глава Минприроды дал ей имя Альфа", - рассказал собеседник.