МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция метро "Выставочная" в Москве работает в штатном режиме после возгорания, вход и выход открыты для пассажиров, говорится на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
Ранее сообщалось, что станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров из-за задымления. Возгорание возникло в подсобном помещении.
"Открыт вход и выход на станцию "Выставочная" через ТЦ "Афимолл", также работает переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров", - говорится в сообщении.