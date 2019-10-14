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РИА Новости

Станция метро "Выставочная" в Москве работает в штатном режиме

14:12 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки архивных фотоснимков, сделанных во время ВОВ корреспондентами Совинформбюро
Открытие выставки архивных фотоснимков, сделанных во время ВОВ корреспондентами Совинформбюро
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Станция метро "Выставочная" в Москве работает в штатном режиме после возгорания, вход и выход открыты для пассажиров, говорится на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
Ранее сообщалось, что станция московского метро "Выставочная" временно закрыта для входа пассажиров из-за задымления. Возгорание возникло в подсобном помещении.
"Открыт вход и выход на станцию "Выставочная" через ТЦ "Афимолл", также работает переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров", - говорится в сообщении.
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