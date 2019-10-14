Станция метро "Выставочная" в Москве работает в штатном режиме

"Открыт вход и выход на станцию "Выставочная" через ТЦ "Афимолл", также работает переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров", - говорится в сообщении.