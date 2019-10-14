Путин поручил создать систему преференций для инвесторов в турпроекты в ДФО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать систему преференций для инвесторов, реализующих туристические проекты на Дальнем Востоке, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося в начале сентября.
"Правительству Российской Федерации: разработать специальную систему преференций для инвесторов, реализующих проекты в сфере развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на основе государственно-частного партнерства", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Доклад должен быть представлен в срок до 1 марта 2020 года.