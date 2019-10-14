В Кремле оценили участие граждан в опросе по храму в Екатеринбурге

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным участие горожан в опросе по строительству храма в Екатеринбурге, несмотря на небольшую явку.

В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма святой Екатерины. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.

Песков напомнил, что президент рекомендовал властям обратиться к горожанам за их точкой зрения в вопросе места строительства храма. "В целом это и есть тот выбор горожан, которого они хотели, и выбор горожан, который и есть. Поэтому это само по себе, конечно, важно", - сказал он журналистам.

"Это первая информация, которая имеется, сугубо предварительная. Конечно, хочется обратить общее внимание, что 2,6% от тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать регионам применять такую форму разрешения спорных моментов, пресс-секретарь отметил, что не знает, "насколько это можно систематизировать". "Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, и в развитии вы видите, что 2,6% - это цифра совсем не резонансная. Но, тем не менее, горожане получили право выбора", - заключил он.