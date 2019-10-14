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РИА Новости

В Кремле оценили участие граждан в опросе по храму в Екатеринбурге

14:09 14.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным участие горожан в опросе по строительству храма в Екатеринбурге, несмотря на небольшую явку.
В воскресенье в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма святой Екатерины. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.
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Песков напомнил, что президент рекомендовал властям обратиться к горожанам за их точкой зрения в вопросе места строительства храма. "В целом это и есть тот выбор горожан, которого они хотели, и выбор горожан, который и есть. Поэтому это само по себе, конечно, важно", - сказал он журналистам.
"Это первая информация, которая имеется, сугубо предварительная. Конечно, хочется обратить общее внимание, что 2,6% от тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра", - добавил Песков.
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Отвечая на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать регионам применять такую форму разрешения спорных моментов, пресс-секретарь отметил, что не знает, "насколько это можно систематизировать". "Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, и в развитии вы видите, что 2,6% - это цифра совсем не резонансная. Но, тем не менее, горожане получили право выбора", - заключил он.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
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