В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"

"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. Невозможно умалять роль Путина в этих процессах", - сказал Песков журналистам.