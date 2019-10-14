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РИА Новости

В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"

14:08 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Ранее в сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования".
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"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. Невозможно умалять роль Путина в этих процессах", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, опыт руководства Путина, его методы, "эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и международных дел, с точки зрения, наверное, разрушения такого монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане трудно переоценить вклад Путина". "Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения", - уточнил Песков.
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В ответ на вопрос, руководствуется ли Путин какой-либо идеологией, представитель Кремля указал, что исключительный прагматизм в работе президента, где все целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условия для развития российского общества и каждого россиянина отдельно - это его подход. "Он сам об этом неоднократно говорил. В этом плане ничего не изменилось", - заключил Песков.
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Владислав СурковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Лучше бы Песков рассказал что Путин сделал для благополучия народа России. А про многополярный мир пусть перед Трампом хвастается.
14 октября, 14:37
Будущее Страны
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А мы любим президента, которого из года в год выбираем!:) только вот название «путинизм» действительно режет ухо, ну есть имиджмэйкеры, пиар менеджеры или кто там, бренд нужно покрасивее сделать:)
14 октября, 14:17
Александр Русский
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