В Барселоне приговор каталонским политикам назвали несправедливым

МАДРИД, 14 окт - РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал приговор в отношении политиков в связи с проведением референдума о независимости в 2017 году "несправедливым и недемократичным" и потребовал освободить заключенных.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.

"Испания переживает критический момент... Сегодня люди, которые всегда действовали мирно и демократично, были приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет. Признание их виновными - это оскорбление демократии и выражение презрения к каталонскому обществу... потому что все они выполняли то, чего просили многие граждане... Правительство и я как его председатель отвергаем этот приговор как несправедливый и недемократичный", - заявил Торра, подчеркнув, что считает его "частью политического суда против права на самоопределение Каталонии и движения за независимость".

По его словам, "проведение референдума не преступление". Он также заявил, что международное право предполагает право на самоопределение, назвав приговор "актом мести, а не справедливости". Кроме того политик отметил, что в ходе суда нарушались основные права приговоренных политиков.