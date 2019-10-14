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РИА Новости

В Барселоне приговор каталонским политикам назвали несправедливым

14:07 14.10.2019 (обновлено: 14:21 14.10.2019)
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© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фото
МАДРИД, 14 окт - РИА Новости. Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал приговор в отношении политиков в связи с проведением референдума о независимости в 2017 году "несправедливым и недемократичным" и потребовал освободить заключенных.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.
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"Испания переживает критический момент... Сегодня люди, которые всегда действовали мирно и демократично, были приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет. Признание их виновными - это оскорбление демократии и выражение презрения к каталонскому обществу... потому что все они выполняли то, чего просили многие граждане... Правительство и я как его председатель отвергаем этот приговор как несправедливый и недемократичный", - заявил Торра, подчеркнув, что считает его "частью политического суда против права на самоопределение Каталонии и движения за независимость".
По его словам, "проведение референдума не преступление". Он также заявил, что международное право предполагает право на самоопределение, назвав приговор "актом мести, а не справедливости". Кроме того политик отметил, что в ходе суда нарушались основные права приговоренных политиков.
Трансляция выступления велась в Twitter правительства Каталонии.
Площадь в Мадриде
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В правительстве Испании прокомментировали приговор каталонским политикам
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