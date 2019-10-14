Москалькова рассказала о новом этапе освобождения заключенных на Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сейчас пристально следит за судьбой 36 удерживаемых на Украине россиян, при этом говорить о сроках второго этапа взаимного освобождения осужденных и задержанных граждан на Украине и в России она считает преждевременным.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Формированием списков, которые могут быть согласованы с украинской стороной, у нас занимаются другие органы. У меня в аппарате есть мониторинговая группа, которая отслеживает судьбу каждого человека, который обратился ко мне непосредственно сам, или через родственников, или через наши органы. У меня сегодня в списке 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания", - пояснила омбудсмен.

Она добавила, что за информацией о состоянии их здоровья обращается к украинскому омбудсмену Татьяне Денисовой.