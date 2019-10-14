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РИА Новости

В Чувашии полиция проверит инцидент с выгулом собаки из автомобиля

14:05 14.10.2019
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© Depositphotos / nejronСобака на поводке
Собака на поводке
© Depositphotos / nejron
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. МВД Чувашии проводит проверку в отношении жительницы Чебоксар, которая выгуливала собаку на проезжей части, при этом животное бежало за машиной на поводке, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Снятое на мобильный телефон видео, запечатлевшее момент того, как в Чебоксарах женщина выгуливала собаку из салона авто, было размещено на местном портале PROgorod в выходные. Питомец на поводке бежал за машиной по дороге. Возмущенные очевидцы обратились в правоохранительные органы.
"По данному факту проводится проверка. Наши сотрудники пообщались с автолюбительницей. Она пояснила, что собака захотела в туалет, и тогда она решила таким образом довести животное до находившейся неподалеку площадки, где можно было остановить машину и спокойно выгулять питомца. С женщиной проведена разъяснительная беседа. Рассматривается вопрос, можно ли расценить случившееся как жестокое обращение с животным. Решение еще не принято", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
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Нижний НовгородЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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