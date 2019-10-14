В Чувашии полиция проверит инцидент с выгулом собаки из автомобиля

"По данному факту проводится проверка. Наши сотрудники пообщались с автолюбительницей. Она пояснила, что собака захотела в туалет, и тогда она решила таким образом довести животное до находившейся неподалеку площадки, где можно было остановить машину и спокойно выгулять питомца. С женщиной проведена разъяснительная беседа. Рассматривается вопрос, можно ли расценить случившееся как жестокое обращение с животным. Решение еще не принято", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.