Путин поручил изучить вопрос льготных кредитов аграриям Дальнего Востока

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос предоставления кредитов на закупку сои по льготной ставке для поддержки аграриев Дальнего Востока, следует из сообщения на сайте Кремля.

"Проработать вопрос поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на территории Дальневосточного федерального округа путем предоставления кредитов на закупку сои по льготной ставке с учетом необходимости загрузки производственных мощностей", - говорится в сообщении.