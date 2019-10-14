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РИА Новости

Путин поручил изучить вопрос льготных кредитов аграриям Дальнего Востока

14:04 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос предоставления кредитов на закупку сои по льготной ставке для поддержки аграриев Дальнего Востока, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Проработать вопрос поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на территории Дальневосточного федерального округа путем предоставления кредитов на закупку сои по льготной ставке с учетом необходимости загрузки производственных мощностей", - говорится в сообщении.
Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 декабря 2019 года. Поручения даны по итогам заседания президиума госсовета, которое состоялось 4 сентября.
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