Мантуров: усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену

АБУ-ДАБИ, 14 окт - РИА Новости. Усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его стоимость, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Пресс-служба Минэнерго ранее сообщила РИА Новости, что вопрос передачи функций контроля качества авиатоплива от Ространснадзора Росстандарту обсуждался на совещаниях межведомственной рабочей группы, Минэнерго России не против передачи полномочий.
"Это не должно повлиять на цены, потому что мы заинтересованы в истреблении контрафакта на рынке вообще нефтепродуктов и, в частности, авиационного керосина", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, с чем связана необходимость усиления контроля за авиакеросином и не отразится ли это на его стоимости.
"Росстандарт ответственен за вопросы химического состава на заправках, нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, и то же самое по авиационному керосину, всю цепочку", - добавил он.