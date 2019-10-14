Мантуров: усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену

"Это не должно повлиять на цены, потому что мы заинтересованы в истреблении контрафакта на рынке вообще нефтепродуктов и, в частности, авиационного керосина", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, с чем связана необходимость усиления контроля за авиакеросином и не отразится ли это на его стоимости.