Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T14:01Z
https://ria.ru/20191014/1559762496.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154349/24/1543492441_0:221:5184:3137_1036x0_80_0_0_748abe1ee82819dc2ede3148f1203e58.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Варфоломей назвал "историческим" решение Собора Элладской церкви

14:01 14.10.2019
135
© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АФИНЫ, 14 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей назвал "историческим" решение Архиерейского собора Элладской православной церкви признать автокефалию "новой церкви" Украины.
"Все мы особо счастливы, поскольку Синод Иерархии Святейшей Элладской церкви принял историческое решение, которым признаётся и подтверждается исключительное право Вселенского патриархата давать автокефалию, когда это необходимо, и, следовательно, на основании этого права нашего патриархата Святейшая Церковь Греции признала автокефалию, которую дал наш патриархат месяцы назад недавно созданной автокефальной церкви Украины", - заявил Варфоломей на праздновании 800-летия рукоположения Святого Саввы в патриаршем храме. Его слова цитирует официальная страница патриархии в Facebook.
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
12 октября, 16:40Религия и мировоззрение
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
"Мы верим и надеемся здесь, во Вселенском патриархате, что в конечном итоге церковная тема Украины станет точкой, вокруг которой будет подтверждено и укреплено единство братских православных братских церквей на основе подлинной церковной традиции. С этой позиции мы благодарим нашу сестринскую Церковь Греции и выражаем признательность председателю архиерейского собора, архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, который проявил инициативу и привел все к этому итогу", - заявил Варфоломей.
Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Купола Софийского собора в Киеве
12 октября, 18:43Радио Sputnik
Московский патриархат отреагировал на решение Собора Элладской церкви
При этом десять митрополитов предлагали отложить принятие каких-либо решений на соборе, опасаясь раскола в греческой церкви. Некоторые митрополиты указали на нарушение церковных канонов и объявили недействительной саму автокефалию, выданную раскольникам в украинской церкви.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
Глава Элладской православной церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит Волоколамский Иларион на форуме по религиозному плюрализму в Афинах, Греция. 30 октября 2017
11 октября, 12:41Религия и мировоззрение
Иерарх: Элладская церковь не должна спешить с решением по вопросу ПЦУ
120007
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоАфиныКиеврелигия
Рекомендуем
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит УПЦ назвал предательством решение Элладской церкви по Украине
РИА
Новости
Купола Софийского собора в Киеве
Решение Греческой церкви не означает признания ПЦУ, заявил источник
Предстоятель новой Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве
Греческие митрополиты подготовят заявление по вопросу ПЦУ, сообщил источник
Официальное оглашения итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции
Два греческих митрополита заявили о непризнании "новой церкви" Украины
Лента
новостей
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Патриарх Варфоломей
Элладская церковь дала архиепископу право решить вопрос автокефалии Украины
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
"Святых не тронут": что ждет Киевскую лавру
Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
Патриарх: демократия в обществе не должна нарушать христианские ценности
Киев
В Киеве появились автобусы с вооруженными силовиками, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния