Патриарх Варфоломей назвал "историческим" решение Собора Элладской церкви

АФИНЫ, 14 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей назвал "историческим" решение Архиерейского собора Элладской православной церкви признать автокефалию "новой церкви" Украины.

"Все мы особо счастливы, поскольку Синод Иерархии Святейшей Элладской церкви принял историческое решение, которым признаётся и подтверждается исключительное право Вселенского патриархата давать автокефалию, когда это необходимо, и, следовательно, на основании этого права нашего патриархата Святейшая Церковь Греции признала автокефалию, которую дал наш патриархат месяцы назад недавно созданной автокефальной церкви Украины", - заявил Варфоломей на праздновании 800-летия рукоположения Святого Саввы в патриаршем храме. Его слова цитирует официальная страница патриархии в Facebook.

"Мы верим и надеемся здесь, во Вселенском патриархате, что в конечном итоге церковная тема Украины станет точкой, вокруг которой будет подтверждено и укреплено единство братских православных братских церквей на основе подлинной церковной традиции. С этой позиции мы благодарим нашу сестринскую Церковь Греции и выражаем признательность председателю архиерейского собора, архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, который проявил инициативу и привел все к этому итогу", - заявил Варфоломей.

Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.

При этом десять митрополитов предлагали отложить принятие каких-либо решений на соборе, опасаясь раскола в греческой церкви. Некоторые митрополиты указали на нарушение церковных канонов и объявили недействительной саму автокефалию, выданную раскольникам в украинской церкви.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.