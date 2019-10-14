МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Барселоне

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о повышенных мерах безопасности в Барселоне с 14 по 18 октября в связи с демонстрацией сторонников независимости Каталонии.

"Испания – 14-18 октября в г. Барселона ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Как передал ранее корреспондент РИА Новости, акции протеста начались в Каталонии после вынесения приговора политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Манифестации начались в Жироне, Лериде и Таррагоне.

В Барселоне студенты университетского района перекрыли одну из важнейших улиц – проспект Диагональ, кроме того, блокированы еще ряд улиц. Полицейское патрулирование вокзалов усилено в столице Каталонии и Жироне – власти опасаются перекрытия железнодорожного сообщения.