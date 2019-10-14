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РИА Новости

МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Барселоне

14:00 14.10.2019 (обновлено: 14:04 14.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкБастующие и полицейские во время митинга сторонников независимости Каталонии. 21 февраля 2019
Бастующие и полицейские во время митинга сторонников независимости Каталонии. 21 февраля 2019
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о повышенных мерах безопасности в Барселоне с 14 по 18 октября в связи с демонстрацией сторонников независимости Каталонии.
"Испания – 14-18 октября в г. Барселона ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Как передал ранее корреспондент РИА Новости, акции протеста начались в Каталонии после вынесения приговора политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Манифестации начались в Жироне, Лериде и Таррагоне.
В Барселоне студенты университетского района перекрыли одну из важнейших улиц – проспект Диагональ, кроме того, блокированы еще ряд улиц. Полицейское патрулирование вокзалов усилено в столице Каталонии и Жироне – власти опасаются перекрытия железнодорожного сообщения.
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Вчера, 13:50РИА Новости
В правительстве Испании прокомментировали приговор каталонским политикам
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.
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