В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове

КЕМЕРОВО, 14 окт - РИА Новости. Врачи в Кузбассе удалили у девочки часть кисти для рисования, которая застряла в ее голове полгода назад, сообщили РИА Новости в областной детской клинической больнице.
"Ребенок держал кисть во рту и упал, рукоять (кисти) вытащили, а металлическая часть, видимо, прошла в глотку и осталась в тканях. И так она (девочка-ред.) жила полгода. Ее ничего не беспокоило, пока из слухового прохода не началось гноетечение. Обратились к врачу. Наши лоры отправили ее на компьютерную томограмму. И сразу стало понятно по снимкам, что вот она - кисточка. Тридцать минут длилась операция по извлечению части кисточки под наркозом", - рассказали в больнице.
Собеседница агентства уточнила, что операцию по извлечению кисти провел заведующий лор-отделением Дамир Ахтямов.
"Часть кисти для рисования врачи-отоларингологи... извлекли из крылонебной ямки (пространство между шеей и черепом) маленького пациента. Инородное тело находилось там около полугода",- отмечается в аккаунте в Instagram медицинского учреждения.
В больнице отметили, что состояние ребенка удовлетворительное. На этой неделе девочку выпишут домой.