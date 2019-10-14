Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T15:00Z
https://ria.ru/20191014/1559762185.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/79707/44/797074482_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_d5ab246ec4962b4c3e3f67746968a0d9.jpg
РИА Новости

В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове

13:57 14.10.2019 (обновлено: 15:00 14.10.2019)
13907
© Fotolia / GrafvisionКраски
Краски
© Fotolia / Grafvision
Краски. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 окт - РИА Новости. Врачи в Кузбассе удалили у девочки часть кисти для рисования, которая застряла в ее голове полгода назад, сообщили РИА Новости в областной детской клинической больнице.
"Ребенок держал кисть во рту и упал, рукоять (кисти) вытащили, а металлическая часть, видимо, прошла в глотку и осталась в тканях. И так она (девочка-ред.) жила полгода. Ее ничего не беспокоило, пока из слухового прохода не началось гноетечение. Обратились к врачу. Наши лоры отправили ее на компьютерную томограмму. И сразу стало понятно по снимкам, что вот она - кисточка. Тридцать минут длилась операция по извлечению части кисточки под наркозом", - рассказали в больнице.
Нашивки сотрудников МЧС России
14 августа, 22:46РИА Новости
Ростовские спасатели вытащили двухлетнего ребенка, застрявшего между труб
Собеседница агентства уточнила, что операцию по извлечению кисти провел заведующий лор-отделением Дамир Ахтямов.
"Часть кисти для рисования врачи-отоларингологи... извлекли из крылонебной ямки (пространство между шеей и черепом) маленького пациента. Инородное тело находилось там около полугода",- отмечается в аккаунте в Instagram медицинского учреждения.
В больнице отметили, что состояние ребенка удовлетворительное. На этой неделе девочку выпишут домой.
44135867
Обсудить 0
КузбассКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Лента
новостей
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Сколько зарабатывают на торговле яйцеклетками и чем это грозит
Работа оперативного дежурного МЧС
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния