В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове

"Ребенок держал кисть во рту и упал, рукоять (кисти) вытащили, а металлическая часть, видимо, прошла в глотку и осталась в тканях. И так она (девочка-ред.) жила полгода. Ее ничего не беспокоило, пока из слухового прохода не началось гноетечение. Обратились к врачу. Наши лоры отправили ее на компьютерную томограмму. И сразу стало понятно по снимкам, что вот она - кисточка. Тридцать минут длилась операция по извлечению части кисточки под наркозом", - рассказали в больнице.