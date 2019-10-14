Путин поручил компенсировать перевозчикам рост цен на авиатопливо

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году, сообщается на сайте президента.

"Правительству Российской Федерации: ...обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", - говорится в сообщении.