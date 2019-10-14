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РИА Новости

Путин поручил компенсировать перевозчикам рост цен на авиатопливо

13:52 14.10.2019 (обновлено: 13:53 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году, сообщается на сайте президента.
Поручение дано по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.
"Правительству Российской Федерации: ...обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", - говорится в сообщении.
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3 октября, 14:14РИА Недвижимость
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