Официальный курс евро на вторник вырос до 70,93 рубля

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 20,09 копейки - до 70,9305 рубля, курс доллара увеличился на 14,15 копейки - до 64,3652 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,82 копейки, составив 67,3196 рубля.