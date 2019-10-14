Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:52Z
https://ria.ru/20191014/1559761866.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155365/90/1553659021_0:316:3077:2046_1036x0_80_0_0_c5e1451cb298754e2844e389bb3cbfc9.jpg
РИА Новости

Депутат парламента Абхазии Бжания приехал в Москву на реабилитацию

13:52 14.10.2019
150
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Оппозиционер, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, попавший в апреле в больницу и находившийся на лечении в Германии, приехал в Москву на реабилитацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общенационального движения по защите государственности, в которое входят оппозиционные партии и организации.
Оппозиция планировала выдвинуть Бжанию как кандидата на пост президента Абхазии, но в апреле в тяжелом состоянии он был госпитализирован в Москве. Летом депутат продолжил лечение в Германии. Его сторонники утверждают, что Бжания был отравлен, поскольку, по их мнению, являлся фаворитом на президентских выборах.
"Он (Бжания – ред.) в Москве", - сказал собеседник агентства.
Сам Бжания сообщил абхазскому оппозиционному изданию "Апсны.иахьа", что процесс реабилитации может занять около полутора месяцев.
Аслан Бжания
20 сентября, 14:59РИА Новости
Аслан Бжания исключил сотрудничество с избранным президентом Абхазии
Ранее на выборах главы государства победил действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба (47,39% голосов), его оппонент – председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.
200010
Обсудить 0
Аслан БжанияАбхазияМоскваОбщество
Рекомендуем
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Президент Абхазии переназначил премьером Бганбу
РИА
Новости
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Биография Валерия Бганбы
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", заявил глава Росатома
Лента
новостей
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией
Празднование Дня независимости Украины
Жителей ДНР поздравили с Днем защитника Украины, запустив флаг в Донецк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-посол Украины в США оценил публикацию диалога Зеленского с Трампом
Борис Моисеев
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
Президент РФ Владимир Путин
Путину доложат о просьбе Ривлина помиловать израильтянку
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Дым над городом Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Курды забрали с собой пленных террористов при отступлении, заявили в Турции
Яндекс Такси
ФАС получила новое ходатайство от "Яндекс.Такси"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния