Депутат парламента Абхазии Бжания приехал в Москву на реабилитацию

СУХУМ, 14 окт - РИА Новости. Оппозиционер, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, попавший в апреле в больницу и находившийся на лечении в Германии, приехал в Москву на реабилитацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общенационального движения по защите государственности, в которое входят оппозиционные партии и организации.

Оппозиция планировала выдвинуть Бжанию как кандидата на пост президента Абхазии, но в апреле в тяжелом состоянии он был госпитализирован в Москве. Летом депутат продолжил лечение в Германии. Его сторонники утверждают, что Бжания был отравлен, поскольку, по их мнению, являлся фаворитом на президентских выборах.

"Он (Бжания – ред.) в Москве", - сказал собеседник агентства.

Сам Бжания сообщил абхазскому оппозиционному изданию "Апсны.иахьа" , что процесс реабилитации может занять около полутора месяцев.