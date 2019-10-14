Меры дипломатического воздействия на Турцию не исчерпаны, заявили в МИД ФРГ

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине

БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Берлин считает, что дипломатические средства давления на Турцию из-за операции в Сирии еще не исчерпаны, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он напомнил, что Берлин активно работает в дипломатическом поле, реагируя на военную операцию Турции, в частности, напомнил о приостановке выдачи разрешений на новые поставки вооружений.

"Мы сегодня в Брюсселе проводим совещание министров иностранных дел ЕС по дальнейшим мерам, в частности эмбарго на поставку вооружений в рамках Европейского союза. Как мы и говорили, был задействован целый ряд мер (давления), я не думаю, что мы исчерпали дипломатические меры воздействия", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.