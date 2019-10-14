Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект

"В текущем году технологии ИИ пришли и в промышленность – этой сфере принадлежит каждый четырнадцатый проект", - отмечается там же. Также, согласно представленной в исследовании таблице, доля проектов с ИИ в промышленности и в сфере услуг составляет по 7%, в телекоме и транспорте - по 6%, а в ТЭКе и госуправлении - по 5%.