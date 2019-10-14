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РИА Новости

Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект

13:45 14.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ, AI) в России чаще всего запускают банки и торговые сети, такой вывод делается в исследовании компании "Инфосистемы Джет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Компания проанализировала более 360 проектов с использованием искусственного интеллекта, запущенных с начала 2017 года и реализованных в России.
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"Лидерство по-прежнему принадлежит банковской отрасли (23%) и ритейлу (18%), где достаточно данных, высокая конкуренция и есть бюджет на внедрения", - говорится в документе.
"В текущем году технологии ИИ пришли и в промышленность – этой сфере принадлежит каждый четырнадцатый проект", - отмечается там же. Также, согласно представленной в исследовании таблице, доля проектов с ИИ в промышленности и в сфере услуг составляет по 7%, в телекоме и транспорте - по 6%, а в ТЭКе и госуправлении - по 5%.
"Проектов с применением искусственного интеллекта стало втрое больше. В 2018 году был взрывной рост популярности проектов по машинному обучению (ML). На один проект 2017 года приходится 2,7 проекта в 2018 году. В 2019 году количество проектов продолжило увеличиваться относительно прошлого года (примерно на 10%)", - также говорится в сообщении.
"Рынок AI в процессе интенсивного роста – в ближайшие несколько лет должны окончательно сформироваться несколько ключевых центров экспертизы, которые будут заниматься не только внедрениями, но и двигать технологии вперед", - прокомментировал директор по разработке и внедрению программного обеспечения компании Владимир Молодых.
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