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РИА Новости
Война в Сирии

Песков: подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились

13:39 14.10.2019 (обновлено: 13:55 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились: надо избегать действий, способных помешать политическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
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"Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать текущую ситуацию в Сирии и выдвижение сирийских войск по направлению к турецким силам.
"Вы знаете, что в самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятстовать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране. Еще раз повторяю: эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли, с точки зрения Москвы, риск сирийско-турецкого военного столкновения в этой ситуации.
Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать информацию о том, что переговоры курдов с представителями президента Сирии Башара Асада проходили на российской военной базе. "Нет, это я никак не комментирую", - ответил Песков.
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"Контакты между российскими и турецкими властями осуществляются, в частности, вы знаете, что имел место телефонный разговор, телефонный разговор и между министрами иностранных дел. Существуют также каналы связи между военными", - заявил пресс-секретарь российского лидера в ответ на просьбу подтвердить высказывания Тайипа Эрдогана о том, что все действия предпринимаются им в координации с президентом РФ Владимиром Путиным.
На просьбу уточнить, о каких конкретно договоренностях идет речь, он отметил: "Более конкретно ничего не могу вам сказать".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииИсламское государствоКурдистан (Ирак)Дмитрий ПесковСирияВ мире
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